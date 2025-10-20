США тормозят предоставление Киеву репарационного кредита от активов РФ, - Bloomberg

По информации издания, американские чиновники на собрании МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским партнерам, что пока не будут присоединяться к инициативе.

Один из источников отметил, что США объяснили свою позицию рисками для стабильности финансовых рынков, другой собеседник заявил, что Вашингтон просто не готов к этому на данном этапе.

Министерство финансов США не ответило на запросы о комментарии. В сентябре глава ведомства Скотт Бессент заявил, что Вашингтон открыт к использованию около 5 млрд долларов российских активов, замороженных в США, но окончательного решения об их изъятии пока не принято.

По данным Bloomberg, в рамках G7 план ЕС поддерживают Великобритания и Канада, тогда как Япония занимает осторожную позицию вместе с Соединенными Штатами.