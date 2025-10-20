RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США тормозят предоставление Киеву репарационного кредита от активов РФ, - Bloomberg

Фото: лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

США выступают против инициативы, которую предлагают лидеры ЕС по расширению использования замороженных активов РФ - предоставление репарационного кредита Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Bloomberg.

По информации издания, американские чиновники на собрании МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским партнерам, что пока не будут присоединяться к инициативе.

Один из источников отметил, что США объяснили свою позицию рисками для стабильности финансовых рынков, другой собеседник заявил, что Вашингтон просто не готов к этому на данном этапе.

Министерство финансов США не ответило на запросы о комментарии. В сентябре глава ведомства Скотт Бессент заявил, что Вашингтон открыт к использованию около 5 млрд долларов российских активов, замороженных в США, но окончательного решения об их изъятии пока не принято.

По данным Bloomberg, в рамках G7 план ЕС поддерживают Великобритания и Канада, тогда как Япония занимает осторожную позицию вместе с Соединенными Штатами.

Лидеры ЕС согласны распределить риски от предоставления репарационного кредита

Осмотрительность Соединенных Штатов относительно предоставления Украине репарационного кредита может усилить сомнения в ЕС, в частности в Бельгии, где хранится большинство активов.

Как известно, лидеры ЕС заявили о готовности распределить риски от предоставления Украине репарационного займа.

Речь идет о финансовых рисках и юридических. Ведь реализация этого шага может повлиять как на курс валют в ЕС, так и спровоцировать судебные иски со стороны Москвы.

Похожие предостережения ранее высказывал и Европейский центральный банк. Его руководительница Кристин Лагард поддержала идею использования активов в качестве залога, но подчеркнула, что действовать нужно согласованно всеми странами, которые их удерживают.

Большинство из 280 млрд евро замороженных российских активов размещено в Европе, преимущественно в бельгийской системе Euroclear.

Процентные доходы от этих средств уже направляются в Украину, однако сейчас ЕС рассматривает возможность привлечения кредитов под залог активов для формирования нового финансирования.

Что касается решения о возможном предоставлении Украине репарационного кредита, об этом стало известно 23 сентября.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине