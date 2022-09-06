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США видят продвижение украинских военных и освобождение территорий на юге

Фото: США фиксируют продвижение украинских военных и освобождение территорий на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство обороны США видит, что украинские военные "продолжают продвигаться вперед" в Херсонской области, отвоевывая населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что в Херсонской области наблюдаются продолжающиеся наступательные операции украинских сил.

"Они продолжают совершать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", - сказал он.

Райдер также отметил, что США зафиксировали некоторую наступательную активность российских военных вблизи Бахмута.

Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их ударам со стороны россиян.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал о освобождение двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

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