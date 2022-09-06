США видят продвижение украинских военных и освобождение территорий на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они продолжают совершать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", - сказал он.

Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их ударам со стороны россиян.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал о освобождение двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

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