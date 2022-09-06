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США бачать просування українських військових та звільнення територій на півдні

Фото: США фіксують просування українських військових та звільнення територій на півдні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони США бачить, що українські військові "продовжують просуватися вперед" в Херсонській області, відвойовуючи населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер зазначив, що в Херсонській області спостерігаються триваючі наступальні операції українських сил.

"Вони продовжують робити певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", - сказав він.

Райдер також зазначив, що США зафіксували деяку наступальну активність російських військових поблизу Бахмута.

Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні, але про їхнє звільнення неповідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх ударам з боку росіян.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку і одного - в Донецькій області.

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