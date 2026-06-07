В США на фестивале произошла стрельба, по меньшей мере 12 человек ранены
Двое мужчин открыли огонь на фестивале Old West End в Толедо, штат Огайо. Это произошло после того, как стрелки должны были бы решать личный конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Правоохранители говорят, что стрельба началась около 17:30 по местному времени недалеко от места проведения фестиваля. По предварительным данным, по меньшей мере двое вооруженных людей открыли огонь, предположительно, стреляя друг в друга.
При этом двое пострадавших находятся в критическом состоянии. По состоянию на вечер субботы подозреваемые оставались на свободе.
Как сообщил лейтенант полиции Дэн Геркен, возраст раненых составляет от 14 до 61 года, при этом большинство пострадавших - молодые люди старше 20 лет.
На момент стрельбы на фестивале находились несколько сотен посетителей. Old West End Festival является ежегодным мероприятием, которое традиционно собирает местных жителей и туристов. Программа фестиваля включает концерты, ярмарки, фудкорты и развлечения для детей.
Что удалось выяснить
Правоохранители сейчас опрашивают свидетелей и пострадавших, а также изучают записи камер видеонаблюдения. По словам Хеффернана, во время фестиваля на территории дежурили дополнительные наряды полиции, а также работали мобильные камеры безопасности.
"Обидно, что несколько человек решили испортить событие, которое было любимым мероприятием для общества в течение многих лет", - заявил представитель полиции.
На стрельбу отреагировал и губернатор Огайо Майк Девайн. Он заявил, что глубоко обеспокоен инцидентом и подчеркнул, что семейные фестивали должны оставаться безопасными местами для отдыха.
Пока неизвестно, продолжит ли фестиваль работу в воскресенье.
Напомним, ранее Белого дома произошла стрельба с участием вооруженного мужчины. Инцидент произошел во время попытки его задержания сотрудниками.