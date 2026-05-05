Стрілянина біля Білого дому: правоохоронці розповіли деталі

У центрі Вашингтона поблизу Білого дому сталася стрілянина за участі озброєного чоловіка. Інцидент стався під час спроби його затримання співробітниками Секретної служби США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS.

За словами заступника директора Секретної служби США Метта Квінна, правоохоронці отримали інформацію про підозрілого чоловіка зі зброєю в районі Білого дому. Після цього агенти в цивільному прибули на місце та почали спостережииииииииииииииииення за ним, не привертаючи уваги.

Згодом до операції долучили сили. Коли правоохоронці вирішили підійти до чоловіка для його затримання, ситуація різко загострилася - він дістав зброю та відкрив вогонь.

Агенти Секретної служби відреагували на загрозу. Наразі не уточнюється, чи був нападник затриманий, а також чи є постраждалі внаслідок інциденту.

НП сталась вдень у районі, який перебуває під посиленим контролем через близькість до урядових будівель та офіційної резиденції президента США.

Правоохоронні органи наразі з’ясовують усі обставини події, зокрема мотиви дій озброєного чоловіка. Також триває перевірка щодо можливих загроз для безпеки у центрі столиці.

Очікується, що найближчим часом Секретна служба США оприлюднить додаткові деталі інциденту після завершення першочергових слідчих дій.