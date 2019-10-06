В США на фестивале произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: взрыв в США (twitter.com)

Пострадало по меньшей мере 4 человека

В американском штате Калифорния вблизи фестиваля "Октоберфест" произошел взрыв, в результате чего по меньшей мере 4 человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хантангтон-Бич, недалеко от Лос-Анджелеса. Предварительно установлено, что взорвался трансформатор на одном из электростолбов вблизи места проведения фестиваля. Посетители были эвакуированы.

Отмечается, что в результате взрыва электропора упала на землю и загорелась. Точное количество пострадавших пока не сообщают, но телеканалу известно о как минимум 4 пострадавших. Среди пострадавших несколько посетителей и пожарные, которые прибыли на место происшествия.

A series of explosions has rocked an Oktoberfest celebration in Huntington Beach, California leaving multiple people injured, including 3 firefighters. https://t.co/NwTTxhhlmA pic.twitter.com/STIqlLo7Uc — ABC News (@ABC) October 6, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии произошел взрыв на традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг. В результате инцидента пострадали 14 человек. Взрыв, по словам очевидцев, мог произойти из-за попадания дождевой воды в гигантскую сковороду с горячим жиром.

Также РБК-Украина писало, что в Марьинке Донецкой области произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва смертельные травмы получили мужчина и женщина. Причина взрыва устанавливается.