У США на фестивалі стався вибух, є постраждалі

Фото: вибух у США (twitter.com)

Постраждало щонайменше 4 людини

У американському штаті Каліфорнія поблизу фестивалю "Октоберфест" стався вибух, в результаті чого щонайменше 4 людини постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

За даними телеканалу, інцидент стався у місті Хантангтон-Біч, що неподалік Лос-Анджелеса. Попередньо встановлено, що вибухнув трансформатор на одному з електростовпів поблизу місця проведення фестивалю. Відвідувачі були евакуйовані.

Зазначається, що в результаті вибуху електропора впала на землю та загорілася. Точної кількості постраждалих наразі не повідомляють, але телеканалу відомо про щонайменше 4 постраждалих. Серед постраждалих декілька відвідувачів та пожежники, які прибули на місце події.

A series of explosions has rocked an Oktoberfest celebration in Huntington Beach, California leaving multiple people injured, including 3 firefighters. https://t.co/NwTTxhhlmA pic.twitter.com/STIqlLo7Uc — ABC News (@ABC) October 6, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині стався вибух на традиційному фестивалі Backesfest у місті Фройденберг. В результаті інциденту постраждали 14 осіб. Вибух, за словами очевидців, міг статися через потрапляння дощової води в гігантську сковороду з гарячим жиром.

Також РБК-Україна писало, що у Мар'їнці Донецької області стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху смертельні травми отримали чоловік і жінка. Причина вибуху встановлюється.