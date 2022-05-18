США и Европа прорабатывают безопасные маршруты для экспорта зерна из Украины

США и их европейские партнеры вместе прорабатывают маршруты экспорта пшеницы и кукурузы с Украины. В целях их дальнейших безопасных поставок на мировые рынки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников телеканала, власти Соединенных Штатов и стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, в том числе перевозки по железной дороге, морю и воздуху.
Как указали источники, разработка этих сценариев осуществляется без оглядки на угрозы России.
Сообщается, что этот вопрос будет одним из главных на повестке запланированных на 18 и 19 мая министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как заявил один из источников канала, до заключения какой-либо сделки пока еще далеко.
"Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", - сказал он.
Напомним, оккупанты, кроме кражи 500 тысяч зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла и сотни килограммов овощей.
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