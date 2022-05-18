США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України

За даними джерел телеканалу, влада Сполучених Штатів і країн Європи розглядає для цих цілей широкий спектр варіантів, у тому числі перевезення залізницею, морем і по повітрю.

Як вказали джерела, розробка цих сценаріїв здійснюється не озираючись на загрози Росії.

Повідомляється, що це питання буде одним з головних на порядку запланованих на 18 і 19 травня міністерських дискусій в Нью-Йорку за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як заявило одне з джерел каналу, до укладення будь-якої угоди поки ще далеко.

"Існує безліч факторів, безліч речей, які можуть вплинути на хід даних дискусій", - сказав він.