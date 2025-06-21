США евакуюють персонал посольства в Ізраїлі та готуються вивозити громадян

20 червня Сполучені Штати евакуювали 79 співробітників посольства США в Ізраїлі та членів їхніх сімей.

Причиною евакуації стало загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також зростаюча кількість американських громадян, які звертаються за інформацією про можливі шляхи покинути Ізраїль і Іран.

Евакуація відбулася військовим рейсом з Тель-Авіва до Софії, Болгарія. Це вже другий такий рейс за тиждень. Зі Софії пасажири мали пересісти на чартерний рейс до Вашингтона.

Скільки американців хочуть покинути Ізраїль

Відомо, що лише у п’ятницю понад 6 400 американців, які перебувають в Ізраїлі, заповнили онлайн-форму з проханням надати інформацію про організацію евакуаційних рейсів. Ще 3 265 осіб телефонували на гарячу лінію для отримання допомоги.

Згідно оцінки Державного департаменту, щоденно від 300 до 500 осіб можуть потребувати допомоги в евакуації, якщо уряд вирішить організувати додаткові авіарейси чи морські рейси.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі підтвердив, що ця можливість наразі розглядається.

Американці в Ізраїлі та Ірані: статистика та шляхи евакуації

За приблизними підрахунками, в Ізраїлі проживає близько 700 000 американців. При цьому більшість з них мають подвійне громадянство.

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс повідомила, що понад 25 000 американців звернулися за інформацією щодо виїзду з Ізраїлю, Західного берега та Ірану, шукаючи підтримку та поради.

У документі також зазначено, що з початку конфлікту щонайменше 84 громадяни США та власники "зеленої картки" перетнули кордон Ірану з Азербайджаном. Ще 774 особи отримали дозвіл на в’їзд до цієї країни. Майже 200 американців очікують дозволу на подорож суходолом з Ірану до Туркменістану.