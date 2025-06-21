США евакуюють персонал посольства в Ізраїлі та готуються вивозити громадян

Через загострення конфлікту Ізраїлю та Ірану зростає кількість американців, які хотіли б виїхати з цих країн. Співробітники посольства США в Ізраїлі та члени їхніх сімей вже покинули зону конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іndependent.
20 червня Сполучені Штати евакуювали 79 співробітників посольства США в Ізраїлі та членів їхніх сімей.
Причиною евакуації стало загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також зростаюча кількість американських громадян, які звертаються за інформацією про можливі шляхи покинути Ізраїль і Іран.
Евакуація відбулася військовим рейсом з Тель-Авіва до Софії, Болгарія. Це вже другий такий рейс за тиждень. Зі Софії пасажири мали пересісти на чартерний рейс до Вашингтона.
Відомо, що лише у п’ятницю понад 6 400 американців, які перебувають в Ізраїлі, заповнили онлайн-форму з проханням надати інформацію про організацію евакуаційних рейсів. Ще 3 265 осіб телефонували на гарячу лінію для отримання допомоги.
Згідно оцінки Державного департаменту, щоденно від 300 до 500 осіб можуть потребувати допомоги в евакуації, якщо уряд вирішить організувати додаткові авіарейси чи морські рейси.
Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі підтвердив, що ця можливість наразі розглядається.
За приблизними підрахунками, в Ізраїлі проживає близько 700 000 американців. При цьому більшість з них мають подвійне громадянство.
Речниця Державного департаменту Теммі Брюс повідомила, що понад 25 000 американців звернулися за інформацією щодо виїзду з Ізраїлю, Західного берега та Ірану, шукаючи підтримку та поради.
У документі також зазначено, що з початку конфлікту щонайменше 84 громадяни США та власники "зеленої картки" перетнули кордон Ірану з Азербайджаном. Ще 774 особи отримали дозвіл на в’їзд до цієї країни. Майже 200 американців очікують дозволу на подорож суходолом з Ірану до Туркменістану.
Зазначимо, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном має багаторічний характер і ґрунтується на політичних, ідеологічних та безпекових протиріччях.
Останнім часом цей конфлікт особливо загострився.
Ізраїль більше тижня прицільно атакує військову інфраструктуру Ірану, а також ядерні об'єкти. Головна мета ізраїльських військових - не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю.
Наприклад, в ніч на 20 червня близько 50 винищувачів Ізраїлю атакували Тегеран.
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