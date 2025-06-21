США эвакуируют персонал посольства в Израиле и готовятся вывозить граждан

Из-за обострения конфликта Израиля и Ирана растет количество американцев, которые хотели бы уехать из этих стран. Сотрудники посольства США в Израиле и члены их семей уже покинули зону конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.
20 июня Соединенные Штаты эвакуировали 79 сотрудников посольства США в Израиле и членов их семей.
Причиной эвакуации стало обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также растущее количество американских граждан, которые обращаются за информацией о возможных путях покинуть Израиль и Иран.
Эвакуация состоялась военным рейсом из Тель-Авива в Софию, Болгария. Это уже второй такой рейс за неделю. Из Софии пассажиры должны были пересесть на чартерный рейс в Вашингтон.
Известно, что только в пятницу более 6 400 американцев, находящихся в Израиле, заполнили онлайн-форму с просьбой предоставить информацию об организации эвакуационных рейсов. Еще 3 265 человек звонили на горячую линию для получения помощи.
Согласно оценке Государственного департамента, ежедневно от 300 до 500 человек могут нуждаться в помощи в эвакуации, если правительство решит организовать дополнительные авиарейсы или морские рейсы.
Посол США в Израиле Майк Хакаби подтвердил, что эта возможность сейчас рассматривается.
По приблизительным подсчетам, в Израиле проживает около 700 000 американцев. При этом большинство из них имеют двойное гражданство.
Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс сообщила, что более 25 000 американцев обратились за информацией о выезде из Израиля, Западного берега и Ирана, ища поддержку и советы.
В документе также указано, что с начала конфликта по меньшей мере 84 гражданина США и владельцы "зеленой карты" пересекли границу Ирана с Азербайджаном. Еще 774 человека получили разрешение на въезд в эту страну. Почти 200 американцев ожидают разрешения на путешествие по суше из Ирана в Туркменистан.
Отметим, что конфликт между Израилем и Ираном имеет многолетний характер и основывается на политических, идеологических и безопасностных противоречиях.
В последнее время этот конфликт особенно обострился.
Израиль больше недели прицельно атакует военную инфраструктуру Ирана, а также ядерные объекты. Главная цель израильских военных - не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.
Например, в ночь на 20 июня около 50 истребителей Израиля атаковали Тегеран.
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