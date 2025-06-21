США эвакуируют персонал посольства в Израиле и готовятся вывозить граждан

20 июня Соединенные Штаты эвакуировали 79 сотрудников посольства США в Израиле и членов их семей.

Причиной эвакуации стало обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также растущее количество американских граждан, которые обращаются за информацией о возможных путях покинуть Израиль и Иран.

Эвакуация состоялась военным рейсом из Тель-Авива в Софию, Болгария. Это уже второй такой рейс за неделю. Из Софии пассажиры должны были пересесть на чартерный рейс в Вашингтон.

Сколько американцев хотят покинуть Израиль

Известно, что только в пятницу более 6 400 американцев, находящихся в Израиле, заполнили онлайн-форму с просьбой предоставить информацию об организации эвакуационных рейсов. Еще 3 265 человек звонили на горячую линию для получения помощи.

Согласно оценке Государственного департамента, ежедневно от 300 до 500 человек могут нуждаться в помощи в эвакуации, если правительство решит организовать дополнительные авиарейсы или морские рейсы.

Посол США в Израиле Майк Хакаби подтвердил, что эта возможность сейчас рассматривается.

Американцы в Израиле и Иране: статистика и пути эвакуации

По приблизительным подсчетам, в Израиле проживает около 700 000 американцев. При этом большинство из них имеют двойное гражданство.

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс сообщила, что более 25 000 американцев обратились за информацией о выезде из Израиля, Западного берега и Ирана, ища поддержку и советы.

В документе также указано, что с начала конфликта по меньшей мере 84 гражданина США и владельцы "зеленой карты" пересекли границу Ирана с Азербайджаном. Еще 774 человека получили разрешение на въезд в эту страну. Почти 200 американцев ожидают разрешения на путешествие по суше из Ирана в Туркменистан.