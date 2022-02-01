США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну. В ведомстве заявили, что ситуация в регионе непредсказуемая.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Госдепа.

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе непредсказуема.

Также в Госдепе предупредили американцев о произвольном применении законов в стране и угрозе задержания.