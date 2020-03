В США еще один кандидат в президенты от демократов поддержал Байдена

Харрис заявила, что сделает все от возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США

Сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение в Twitter.

Сенатор отметила, что сделает все от возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США.

"Джо Байден достойно служил нашей стране, и мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь избрать его следующим президентом Соединенных Штатов", - написала Гаррис.

"Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может ", - заявила она в видеообращении.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa