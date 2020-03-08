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В США еще один кандидат в президенты от демократов поддержал Байдена

Новости » В мире     08.03.2020 - 23:14
В США еще один кандидат в президенты от демократов поддержал Байдена
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Харрис заявила, что сделает все от возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США

Сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение в Twitter.

Сенатор отметила, что сделает все от возможное, чтобы помочь Байдену стать следующим президентом США.

"Джо Байден достойно служил нашей стране, и мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь избрать его следующим президентом Соединенных Штатов", - написала Гаррис.

"Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может ", - заявила она в видеообращении.

Байден в Twitter поблагодарил Гаррис за поддержку.

"Вы потратили всю свою карьеру, борясь за людей, которых списали и оставили позади - и немалая часть этого вместе с Бо. От нашей семьи: спасибо", - написал Байден.

Напомним, ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.

На праймериз Демократической партии США в "супервторник", 3 марта, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе победил Байден. Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс одержал победу в родном Вермонте, а также в Колорадо и Техасе.

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