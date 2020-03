У США ще один кандидат в президенти від демократів підтримав Байдена

Гарріс заявила, що зробить все можливе, щоб допомогти Байдену стати наступним президентом США

Сенатор-демократ з Каліфорнії Камала Гарріс зняла свою кандидатуру з передвиборних перегонів на користь колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеозвернення у Twitter.

Сенатор зазначила, що зробить все можливе, щоб допомогти Байдену стати наступним президентом США.

"Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом Сполучених Штатів", - написала Гарріс.

"Я в нього вірю, і я знаю його давно. Те, що нам потрібно, це лідер, який дійсно піклується про людей і хто може згуртувати людей. Я вважаю, що Джо це може ", - заявила вона у відеозверненні.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa