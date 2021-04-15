США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма

Министерство финансов США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на 8 физических и юридических лиц РФ, имеющих отношение к продолжающейся российской оккупации и репрессиям в Крыму. Опубликован список.
Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Россией украинского Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.
"Эти действия, предприняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками. Они представляют собой твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма", - приводятся в пресс-релизе слова директора OFAC Андреа Гацки.
Санкции Минфина США введены в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой. В американском ведомстве подчеркнули единодушную поддержку Украине в провокациях со стороны России на Донбассе и в Крыму. Также министерство призвало российские власти прекратить наращивать военную группировку на украинской границе.
Под ограничения OFAC попал ряд участников проекта строительства Керченского моста и некоторые должностные лица в Крыму. В частности, санкции накладываются на директоров российских компаний "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск".
Под санкции также подпал и уже находящийся в американском "черном" списке первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов.
Минфин США ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ.
Напомним, "наказать" Россию за вмешательство в американские выборы и кибератаки Байден пообещал почти сразу после своей инаугурации.
Отметим, накануне Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться. В Белом доме подчеркивали, что контакты с Путиным не повлияют на американскую санкционную политику.
РБК-Украина ранее сообщало, что после того, как появилась информация о возможных санкциях США против России, в Кремле заявили, что это не будет способствовать возможной встречи Байдена с Путиным.