США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму

Відзначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США визначило п'ять фізичних і три юридичні особи, пов'язаних з окупацією Росією українського Криму і серйозними порушеннями прав людини щодо місцевого населення.

"Ці дії, зроблені в тісній співпраці з нашими союзниками. Вони являють собою тверде зобов'язання міжнародної спільноти залучити Росію до відповідальності за спробу анексії Криму", - наводяться в прес-релізі слова директора OFAC Андреа Гацько.

Санкції Мінфіну США введені в партнерстві з Євросоюзом, Великобританією, Австралією та Канадою. В американському відомстві підкреслили одностайну підтримку Україні в провокації з боку Росії на Донбасі і в Криму. Також міністерство закликало російську владу припинити нарощувати військове угрупування на українському кордоні.

Під обмеження OFAC потрапив ряд учасників проекту будівництва Керченського мосту і деякі посадові особи в Криму. Зокрема, санкції накладаються на директорів російських компаній "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекція з будівництва залізниці Беркакит Томмот Якутськ".

Під санкції також підпав і вже знаходиться в американському "чорному" списку перший заступник керівника адміністрації президента РФ Олексій Громов.

Мінфін США ввів санкції і проти інформаційних агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Інфорос", а також Фонду стратегічної культури РФ.