RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму

Автор: РБК-Україна

Міністерство фінансів США в партнерстві з Євросоюзом, Великобританією, Австралією та Канадою наклало санкції на 8 фізичних і юридичних осіб РФ, що мають відношення до триваючої російської окупації і репресій в Криму. Опубліковано список.

Про це повідомляється в прес-релізі Мінфіну США.

Відзначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США визначило п'ять фізичних і три юридичні особи, пов'язаних з окупацією Росією українського Криму і серйозними порушеннями прав людини щодо місцевого населення.

"Ці дії, зроблені в тісній співпраці з нашими союзниками. Вони являють собою тверде зобов'язання міжнародної спільноти залучити Росію до відповідальності за спробу анексії Криму", - наводяться в прес-релізі слова директора OFAC Андреа Гацько.

Санкції Мінфіну США введені в партнерстві з Євросоюзом, Великобританією, Австралією та Канадою. В американському відомстві підкреслили одностайну підтримку Україні в провокації з боку Росії на Донбасі і в Криму. Також міністерство закликало російську владу припинити нарощувати військове угрупування на українському кордоні.

Під обмеження OFAC потрапив ряд учасників проекту будівництва Керченського мосту і деякі посадові особи в Криму. Зокрема, санкції накладаються на директорів російських компаній "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекція з будівництва залізниці Беркакит Томмот Якутськ".

Під санкції також підпав і вже знаходиться в американському "чорному" списку перший заступник керівника адміністрації президента РФ Олексій Громов.

Мінфін США ввів санкції і проти інформаційних агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Інфорос", а також Фонду стратегічної культури РФ.

Нагадаємо, "покарати" Росію за втручання в американські вибори і кібератаки Байден пообіцяв майже відразу після своєї інавгурації.

Відзначимо, напередодні Байден провів другий телефонну розмову з Путіним і запропонував йому зустрітися. У Білому домі підкреслювали, що контакти з Путіним не вплинуть на американську списку санкцій політику.

РБК-Україна раніше повідомляло, що після того, як з'явилася інформація про можливі санкції США проти Росії, в Кремлі заявили, що це не буде сприяти можливої зустрічі Байдена з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСанкції
Читайте також
США висилають десять російських дипломатів
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
ЄС і НАТО підтримають заходи США проти Росії, але свої санкції не введуть, - Washington Post
Прогноз погоди