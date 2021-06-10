UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США и ЕС скоординируют свою политику в отношении угроз от России, - Bloomberg

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать в противодействии Российской Федераций. На следующей неделе планируют запустить механизм согласования политики в отношении России.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.

Президент США Джо Байден на следующей неделе примет участие в саммите ЕС-США, где планируют сделать это заявление.

"На встрече 15 июня в Брюсселе президент Джо Байден и 27 лидеров ЕС заявят, что "для координации нашей политики и действий мы установим диалог высокого уровня между ЕС и США в отношении России", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит в Брюсселе даст обеим сторонам возможность координировать свои действия и обменяться мыслями перед встречей Байдена с Путиным.

В проекте заявления также говорится, что США и ЕС едины в своем "принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно отреагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредных действий".

Напомним, утверждена стратегия внешней политики Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЕвросоюзНАТОРоссийская Федерация