RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США і ЄС скоординують свою політику щодо загроз від Росії, - Bloomberg

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати в протидії Російській Федерацій. Наступного тижня планують запустити механізм узгодження політики щодо Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на відповідний документ.

Президент США Джо Байден наступного тижня візьме участь у саміті ЄС-США, де планують зробити цю заяву.

"На зустрічі 15 червня в Брюсселі президент Джо Байден і 27 лідерів ЄС заявлять, що "для координації нашої політики і дій ми встановимо діалог високого рівня між ЄС і США щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше на цьому тижні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт у Брюсселі надасть обом сторонам можливість координувати свої дії і обмінятися думками перед зустріччю Байдена з Путіним.

У проєкті заяви також говориться, що США і ЄС єдині в своєму "принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відреагувати на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливих дій".

Нагадаємо, затверджено стратегію зовнішньої політики України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиЕвросоюзНАТОРосійська Федерація