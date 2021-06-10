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США и ЕС скоординируют свою политику в отношении угроз от России, - Bloomberg

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Киев, Четверг 10 июня 2021 11:30
США и ЕС скоординируют свою политику в отношении угроз от России, - Bloomberg Фото: США и ЕС будут сотрудничать в противодействии России (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать в противодействии Российской Федераций. На следующей неделе планируют запустить механизм согласования политики в отношении России.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.

Президент США Джо Байден на следующей неделе примет участие в саммите ЕС-США, где планируют сделать это заявление.

"На встрече 15 июня в Брюсселе президент Джо Байден и 27 лидеров ЕС заявят, что "для координации нашей политики и действий мы установим диалог высокого уровня между ЕС и США в отношении России", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит в Брюсселе даст обеим сторонам возможность координировать свои действия и обменяться мыслями перед встречей Байдена с Путиным.

В проекте заявления также говорится, что США и ЕС едины в своем "принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно отреагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредных действий".

Напомним, утверждена стратегия внешней политики Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

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