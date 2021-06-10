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США і ЄС скоординують свою політику щодо загроз від Росії, - Bloomberg

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Київ, Четвер 10 червня 2021 11:30
США і ЄС скоординують свою політику щодо загроз від Росії, - Bloomberg Фото: США і ЄС будуть співпрацювати в протидії Росії (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати в протидії Російській Федерацій. Наступного тижня планують запустити механізм узгодження політики щодо Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на відповідний документ.

Президент США Джо Байден наступного тижня візьме участь у саміті ЄС-США, де планують зробити цю заяву.

"На зустрічі 15 червня в Брюсселі президент Джо Байден і 27 лідерів ЄС заявлять, що "для координації нашої політики і дій ми встановимо діалог високого рівня між ЄС і США щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше на цьому тижні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт у Брюсселі надасть обом сторонам можливість координувати свої дії і обмінятися думками перед зустріччю Байдена з Путіним.

У проєкті заяви також говориться, що США і ЄС єдині в своєму "принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відреагувати на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливих дій".

Нагадаємо, затверджено стратегію зовнішньої політики України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

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