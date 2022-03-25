США и ЕС работают над лишением РФ возможности использовать свои международные резервы

США и ЕС совместно работают над тем, чтобы лишить Россию возможности использовать свои оставшиеся международные резервы, включая золото, для поддержки экономики и финансирования войны против Украины.

"Кроме того, как было объявлено в сегодняшнем заявлении лидеров "Большой семерки", мы выдвигаем инициативу по мониторингу полного выполнения наших санкционных мер и координации мер реагирования на уклонение от санкций. Это гарантирует, что Россия не сможет найти обходные пути, которые подорвут действие наших санкций", - говорится в сообщении.

Сегодня США вводят санкции еще в отношении более чем 400 российских физических и юридических лиц. В этот список входят и 328 членов Государственной думы, десятки оборонных компаний, которые подпитывают путинскую военную машину и поддерживают ее военно-промышленную базу, и более 20 представителей финансовой элиты, включая главу крупнейшего финансового учреждения России.

"Комиссия, в соответствии со своими полномочиями, будет и впредь поддерживать дальнейшие аналогичные меры. Вместе мы должны стремиться привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за разрушения, и взять на себя обязательство возлагать дополнительные расходы на Россию до тех пор, пока Путин не прекратит свою агрессию", - добавили в Европейской комиссии.