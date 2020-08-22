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США и ЕС подписали соглашение о первом за последние 20 лет снижении пошлин

Суббота 22 августа 2020 03:31
США и ЕС подписали соглашение о первом за последние 20 лет снижении пошлин
Фото: флаг США (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Действие документа начнется задним числом, с 1 августа

США и Европейский союз подписали соглашение о пакете мер по снижению пошлин, который расширит доступ к экспортным рынкам США и ЕС на сотни миллионов долларов. Это первое снижение пошлин, согласованное США и ЕС за более чем два десятилетия.

Об этом пишет "Голос Америки".

Как говорится в тексте заявления, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров с США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов.

ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на пять лет, а Еврокомиссия немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер.

Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимость в 160 млн долларов, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые види хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалками для сигарет.

Ранее сообщалось, что ЕС требует от США немедленно отменить пошлины на европейские товары.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз находятся в "огромной экономической конкуренции".

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