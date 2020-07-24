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ЕС требует от США немедленно отменить пошлины на европейские товары

Пятница 24 июля 2020 12:58
ЕС требует от США немедленно отменить пошлины на европейские товары
Фото: самолет компании Airbus (airbus.com)
Автор: Андрей Козловский

В Еврокомиссии заявляют, что тарифы на европейскую продукцию сейчас являются неоправданными и неприемлемыми

Сегодня, 24 июля, в Еврокомиссии сообщили, что ЕС достиг договоренности в устранении нарушений правил Всемирной организации торговли (ВТО) концерном Airbus. Теперь они требуют от США немедленно отменить пошлины на европейские товары.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как сообщается, правительства Франции и Испании договорились с Airbus изменить условия субсидий, предоставленных ими для разработки самолета А350, с учетом рыночных условий. Отныне "государства-члены Airbus" полностью соблюдают решение ВТО, что лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что тарифы на европейскую продукцию сейчас являются неоправданными и неприемлемыми.

"ЕС внес конкретные предложения по достижению переговорного результата в длительных трансатлантических спорах о гражданских воздушных суден и остается открытым для работы с США, чтобы согласовать справедливый и сбалансированный результат", - сказал Хоган.

Напомним, 18 октября прошлого года США ввели пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного концерна Airbus, которые Вашингтон назвал незаконными.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз находятся в "огромной экономической конкуренции".

Добавим, ЕС заявлял, что введет контрмеры в ответ на новые пошлины на ряд европейских товаров.

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