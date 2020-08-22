США і ЄС підписали угоду про перше за останні 20 років зниження мит

Фото: прапор США (РБК-Україна)

Дія документу почнеться заднім числом, з 1 серпня

США і Європейський союз підписали угоду про пакет заходів щодо зниження мит, який розширить доступ до експортних ринків США і ЄС на сотні мільйонів доларів. Це перше зниження мит, узгоджене США і ЄС за більш ніж два десятиліття.

Про це пише "Голос Америки".

Як говориться у тексті заяви, ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. У 2017 році в Євросоюз із США були експортовані лобстери на суму понад 111 мільйонів доларів.

ЄС скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п'ять років, а Єврокомісія негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни носили постійний характер.

Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічною вартість у 160 мільйонів доларів, включно з певними кулінарними напівфабрикатами, деякими видами кришталевого посуду, препаратами для обробки поверхонь, ракетним паливом, запальничками для сигарет.

Раніше повідомлялося, що ЄС вимагає від США негайно скасувати мита на європейські товари.

Крім того, раніше президент США Дональд Трамп заявив що Сполучені Штати та Євросоюз знаходяться у "величезній економічній конкуренції".