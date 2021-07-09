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США и ЕС обвинили Лукашенко в попытке подорвать соседние страны с помощью мигрантов

Автор: Артур Родивилов

Сенатор США Боб Менендес, глава сенатского Комитета по международным отношениям и его коллеги из Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Великобритании осудили действия режима в Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко использует нелегальных иммигрантов для подрыва соседних государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ЕС безоговорочно осудили использование режимом Лукашенко нелегальных мигрантов для подрыва деятельности соседних государств.

"Использование наиболее уязвимых категорий населения в качестве рычага в политических спорах - постыдно, его можно сравнить с актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

Сенаторы и парламентарии назвали действия белорусских властей, способствующих переходу нелегальных иммигрантов через литовскую границу, преступным и бесчеловечным актом, а также нападением на государство, входящее в состав ЕС и НАТО. Авторы заявления призвали к "европейскому и трансатлантическому ответу" на действия Минска.

Парламентарии заявили о необходимости запрета полетов в Беларусь, введению санкций против тех, кто причастен к трафику нелегальных иммигрантов, а также к использованию дополнительных инструментов против режима Лукашенко.

Авторы заявления также обратились к властям Ирака, Турции и других государств, чьи граждане используются режимом Лукашенко в качестве орудия против Литвы.

Напомним, что Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

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БеларусьАлександр Лукашенко