США и ЕС обвинили Лукашенко в попытке подорвать соседние страны с помощью мигрантов

Сенатор США Боб Менендес, глава сенатского Комитета по международным отношениям и его коллеги из Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Великобритании осудили действия режима в Беларуси. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко использует нелегальных иммигрантов для подрыва соседних государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ЕС безоговорочно осудили использование режимом Лукашенко нелегальных мигрантов для подрыва деятельности соседних государств.

"Использование наиболее уязвимых категорий населения в качестве рычага в политических спорах - постыдно, его можно сравнить с актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

Сенаторы и парламентарии назвали действия белорусских властей, способствующих переходу нелегальных иммигрантов через литовскую границу, преступным и бесчеловечным актом, а также нападением на государство, входящее в состав ЕС и НАТО. Авторы заявления призвали к "европейскому и трансатлантическому ответу" на действия Минска.

Парламентарии заявили о необходимости запрета полетов в Беларусь, введению санкций против тех, кто причастен к трафику нелегальных иммигрантов, а также к использованию дополнительных инструментов против режима Лукашенко.

Авторы заявления также обратились к властям Ирака, Турции и других государств, чьи граждане используются режимом Лукашенко в качестве орудия против Литвы.