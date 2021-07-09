США і ЄС звинуватили Лукашенка в спробі підірвати сусідні країни за допомогою мігрантів

Сенатор США Боб Менендес, голова сенатського комітету з міжнародних відносин та його колеги з Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі, України та Великобританії засудили дії режиму в Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко використовує нелегальних іммігрантів для підриву сусідніх держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Голови комітетів у закордонних справах парламентів США і ЄС беззастережно засудили використання режимом Лукашенка нелегальних мігрантів для підриву діяльності сусідніх держав.

"Використання найбільш вразливих категорій населення як важеля в політичних суперечках - ганебно, його можна порівняти з актом повітряного піратства", - йдеться в заяві.

Сенатори і парламентарі назвали дії білоруської влади, що сприяють переходу нелегальних іммігрантів через литовський кордон, злочинним і нелюдським актом, а також нападом на державу, що входить до складу ЄС і НАТО. Автори заяви закликали до "європейської та трансатлантичної відповіді" на дії Мінська.

Парламентарії заявили про необхідність заборони польотів до Білорусі, введення санкцій проти тих, хто причетний до трафіку нелегальних іммігрантів, а також до використання додаткових інструментів проти режиму Лукашенка.

Автори заяви також звернулися до влади Іраку, Туреччини та інших держав, чиї громадяни використовуються режимом Лукашенка як знаряддя проти Литви.