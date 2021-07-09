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США і ЄС звинуватили Лукашенка в спробі підірвати сусідні країни за допомогою мігрантів

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П'ятниця 09 липня 2021 23:29
США і ЄС звинуватили Лукашенка в спробі підірвати сусідні країни за допомогою мігрантів Фото: США і ЄС засудили дії режиму Лукашенка (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор США Боб Менендес, голова сенатського комітету з міжнародних відносин та його колеги з Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі, України та Великобританії засудили дії режиму в Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко використовує нелегальних іммігрантів для підриву сусідніх держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Голови комітетів у закордонних справах парламентів США і ЄС беззастережно засудили використання режимом Лукашенка нелегальних мігрантів для підриву діяльності сусідніх держав.

"Використання найбільш вразливих категорій населення як важеля в політичних суперечках - ганебно, його можна порівняти з актом повітряного піратства", - йдеться в заяві.

Сенатори і парламентарі назвали дії білоруської влади, що сприяють переходу нелегальних іммігрантів через литовський кордон, злочинним і нелюдським актом, а також нападом на державу, що входить до складу ЄС і НАТО. Автори заяви закликали до "європейської та трансатлантичної відповіді" на дії Мінська.

Парламентарії заявили про необхідність заборони польотів до Білорусі, введення санкцій проти тих, хто причетний до трафіку нелегальних іммігрантів, а також до використання додаткових інструментів проти режиму Лукашенка.

Автори заяви також звернулися до влади Іраку, Туреччини та інших держав, чиї громадяни використовуються режимом Лукашенка як знаряддя проти Литви.

Нагадаємо, що Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Також президент Литви звернувся за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.

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