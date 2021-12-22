UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" будут проходить только при участии Евросоюза. Дипломаты также подчеркнули важность использования в этом вопросе таких форумов, как ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз дипломатической службы ЕС.

Отмечается, что Боррель и Блинкен приняли к сведению представленные на прошлой неделе взгляды России на возможные меры о "гарантиях безопасности". Дипломаты подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности, а также и противодействию общим вызовам.

"Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза", - указывается в релизе.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки