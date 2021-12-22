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США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що переговори з Росією про "гарантії безпеки" будуть проходити тільки за участю Євросоюзу. Дипломати також підкреслили важливість використання в цьому питанні таких форумів, як ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз дипломатичної служби ЄС.

Відзначається, що Боррель і Блінкен взяли до відома представлені минулого тижня погляди Росії на можливі заходи про "гарантії безпеки". Дипломати підкреслили міцне партнерство США і ЄС і загальну прихильність трансатлантичної безпеки, а також і протидії загальним викликам.

"Вони домовилися, що будь - яке обговорення європейської безпеки буде відбуватися в координації та за участю Євросоюзу", - вказується в релізі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

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