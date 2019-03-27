В США экстренно приземлился Boeing 737 MAX

В Соединенных Штатах Америки (США) в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что на борту лайнера в этот момент не было пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта Орландо и направлялся в Викторвилль в Калифорнии.

Вместе с тем, пилоты почти сразу сообщили о неполадках, связанных с двигателем и самолет совершил экстренную посадку.

Как сообщается, полеты этих самолетов приостановлены властями большинства стран из-за нескольких катастроф и сообщениях о некорректной работе программного обеспечения

Напомним, ранее сообщалось, что предварительные причины катастрофы самолета Boeing 737 "Эфиопских авиалиний" могут быть обнародованы в соответствующем отчете на этой неделе.

Так, исполнительный директор "Эфиопских авиалиний" Тевольде Гебремариам уточнил, что ожидает обнародования предварительного отчета о мартовской катастрофе Boeing 737 800 Max "возможно, на этой неделе или на следующей".

РБК-Украина писало, что американское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX.