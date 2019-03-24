В США одобрили обновление к ПО Boeing 737 MAX, - WSJ

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

В результате изменений автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет более управляемой

Американское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, которые осуществили из-за авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы ведомства и знакомы с их деталями источника.

Издание пишет, что в результате масштабных изменений в ПО Boeing 737 MAX автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет более управляемой пилотами. В этой модификации она будет осуществлять свою работу более мягко, не подавляя и влияя на другие команды из кабины пилотов. Также она не станет реагировать на ложные показания одного или двух датчиков, уточняет издание.

Эта система позволит автоматически опустить носовую часть самолета только один раз и не более чем на 10 секунд в случае, если лайнер может завалиться на одно крыло или резко потерять высоту.

Напомним, 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, разбился Boeing 737 MAX 8. Эта катастрофа стала второй для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года, в которой погибло 189 человек. В результате аварии в Эфиопии погибли 157 человек, среди погибших больше всего граждан Кении и Канады.