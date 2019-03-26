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Авиакатастрофа Boeing 737: на этой неделе могут обнародовать отчет

Новости » Общество    26.03.2019 - 06:49
Авиакатастрофа Boeing 737: на этой неделе могут обнародовать отчет
Фото: самолет Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Предварительный отчет расследования аварии самолета Эфиопских авиалиний может появиться этой или следующей неделе

Предварительные причины катастрофы самолета Boeing 737 "Эфиопских авиалиний" могут быть обнародованы в соответствующем отчете на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исполнительный директор "Эфиопских авиалиний" Тевольде Гебремариам уточнил, что ожидает обнародования предварительного отчета о мартовской катастрофе Boeing 737 800 Max "возможно, на этой неделе или на следующей".

Он отметил, что пока не известно, посетят представители его авиакомпании специальный информационный брифинг, который организует Bоeing в США. На этом брифинге также обсудят обновление программного обеспечения, которое находится в центре расследования.

Напомним, американское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, которые осуществили через авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии.

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