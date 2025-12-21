США, Єгипет, Катар і Туреччина обговорили другий етап перемир'я в Газі, - Віткофф

У суботу, 20 грудня, США разом із представниками Єгипту, Катару і Туреччини зустрілися в Маямі, щоб оцінити реалізацію першого етапу перемир'я в Газі й обговорити просування підготовки до другого.
Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Перший етап приніс прогрес, включно з розширенням гуманітарної допомоги, поверненням тіл заручників, частковим виведенням військ і зниженням інтенсивності бойових дій", - ідеться в публікації.
Віткофф зазначив, що під час обговорень другого етапу сторони наголосили на необхідності створити в Газі єдиний орган управління "під егідою єдиної влади для захисту цивільного населення і підтримання громадського порядку".
Крім того, сторони обговорили заходи регіональної інтеграції, включно зі спрощенням торговельних процедур, розвитком інфраструктури та співробітництвом у сфері енергетики, водопостачання та інших загальних ресурсів, необхідних "для відновлення Гази, регіональної безпеки і довгострокового процвітання".
"У цьому контексті ми висловили підтримку створенню і введенню в дію Ради миру найближчим часом як перехідної адміністрації для цивільного, безпечного і відновлювального напрямків реконструкції", - написав спецпредставник Трампа.
Він додав, що сторони розглянули подальші кроки в поетапній реалізації всеосяжного мирного плану для Гази, наголосивши на важливості послідовності, координації та ефективного моніторингу "в партнерстві з місцевими установами Гази та міжнародними партнерами".
"Ми підтверджуємо нашу повну відданість виконанню всього 20-пунктного мирного плану президента і закликаємо всі сторони дотримуватися своїх зобов'язань, проявляти стриманість і співпрацювати з механізмами моніторингу", - підкреслив спецпредставник Трампа.
Резюмуючи Віткофф додав, що подальші консультації для просування реалізації другого етапу перемир'я буде продовжено вже найближчими тижнями.
Нагадаємо, на початку грудня видання Axios писало, що президент США Дональд Трамп готуватиметься оголосити другий план врегулювання для Сектора Гази і представити нову структуру управління анклавом. За словами джерел, відповідні ініціативи можуть бути оголошені до Різдва.
Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, другий етап плану США щодо припинення війни в Газі дуже близький.