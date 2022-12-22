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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В США є три різні моделі закінчення війни в Україні через переговори, - WP

Фото: Володимир Зеленськи та Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених Штатах Америки бачать три різні моделі того, як могла б завершитися війна в Україні шляхом переговорів. Дві з яких є неприйнятними для української сторони, оскільки передбачають часткову втрату територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, щодо останніх двох варіантів -

останній хотів почути "поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати", але визнав, що "це свого роду академічна дискусія на цей момент", оскільки немає ніяких ознак того, що Росія зацікавлена в розмові, інформує видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Нагадаємо, під час свого візиту до США президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що у війні, яку розпочали росіяни немає справедливого мир і єдине закінчення цього - жодних компромісів української сторони.

Додамо, українська влада неодноразово наголошувала, мирним переговорам із Росією має передувати реалізація кроків, які президент Володимир Зеленський представив у "формулі миру". А отже вихід окупантів з усіх українських територій.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України