В США є три різні моделі закінчення війни в Україні через переговори, - WP

Зазначається, щодо останніх двох варіантів -

останній хотів почути "поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати", але визнав, що "це свого роду академічна дискусія на цей момент", оскільки немає ніяких ознак того, що Росія зацікавлена в розмові, інформує видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Нагадаємо, під час свого візиту до США президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що у війні, яку розпочали росіяни немає справедливого мир і єдине закінчення цього - жодних компромісів української сторони.

Додамо, українська влада неодноразово наголошувала, мирним переговорам із Росією має передувати реалізація кроків, які президент Володимир Зеленський представив у "формулі миру". А отже вихід окупантів з усіх українських територій.

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