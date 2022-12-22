В США есть три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, - WP

Отмечается, что по поводу последних двух вариантах -

последний хотел услышать "текущие мнения Зеленского о том, как это должно выглядеть", но признал, что "это своего рода академическая дискуссия на данный момент", поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Напомним, во время своего визита в США президент Владимир Зеленский дал четко понять, что в войне, которую начали россияне, нет справедливого мира и единственное окончание этого - никаких компромиссов украинской стороны.

Добавим, украинские власти неоднократно отмечали, мирным переговорам с Россией должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский представил в "формуле мира". А значит, выход оккупантов со всех украинских территорий.

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