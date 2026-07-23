У США є кілька ідей щодо переговорів з РФ, очікуємо зустрічі до осені, - Зеленський

Нова зустріч щодо мирних перемовин

Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч представників України, США та Росії має відбутися до осені.

Глава держави зазначив, що отримав пропозиції після телефонної розмови 22 липня зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Пізніше американці обговорять їх з росіянами.

"Я думаю, тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати", - каже Зеленський.

Президент додав, що ця зустріч могла б відбутися вже у липні, якщо б це залежало від України.

"Але не все залежить від нас", - каже він.

США сфокусовані на Ірані

Зеленський також заявив, що США наразі акцентують свою увагу на Ірані.

"В Ірані не такий cease fire, як всім хотілось", - повідомив президент.

І додав, що попри це, продовжить боротьбу за дипломатію.