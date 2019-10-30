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В США два сотрудника Госдепа дадут показания по делу об импичменте Трампа

Новости » В мире    30.10.2019 - 16:08
В США два сотрудника Госдепа дадут показания по делу об импичменте Трампа
Иллюстративное фото (educationusa.state.gov)

Чиновники считают, что Трамп демонстрировал пессимистический взгляд на Украину

В среду, 30 октября, два чиновника Государственного департамента США дадут показания в Палате представителей Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что Кэтрин Крофт и Кристофер Андерсон дадут показания о том, что Трамп демонстрировал пессимистический взгляд на Украину. В частности, согласно подготовленным заявлениям, Кристофер Андерсон планирует сообщить, что в Белом доме блокировали публикацию заявления с осуждением эскалации конфликта со стороны России во время захвата украинских военных кораблей в 2018 году.

"В то время как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за ее эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме заблокировали ее публикацию", - говорится в заявлении Андресона.

В заявлении Крофт, которая занималась вопросами Украины в Белом доме и Государственном департаменте, говорится, что на протяжении всего ее пребывания в администрации Трампа она слышала, как Трамп описывал Украину как коррумпированную страну, как прямо, так и косвенно.

Напомним, во вторник, 29 октября, в Конгрессе дал показания по делу об импичменте Трампа директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александр Виндман. Как сообщил чиновник, телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле вызвал у него опасения. Кроме этого он сообщил, что стенограмма разговора, опубликованная Белым домом, является неполной.

Также РБК-Украина сообщало, что в четверг в Конгрессе США будут голосовать за резолюцию, которая формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

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