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У США два співробітника Держдепу дадуть свідчення у справі про імпічмент Трампа

Новини » В світі    30.10.2019 - 16:08
У США два співробітника Держдепу дадуть свідчення у справі про імпічмент Трампа
Ілюстративне фото (educationusa.state.gov)

Чиновники вважають, що Трамп демонстрував песимістичний погляд на Україну

У середу, 30 жовтня, два чиновника Державного департаменту США дадуть свідчення в Палаті представників Конгресу у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що Кетрін Крофт і Крістофер Андерсон дадуть свідчення про те, що Трамп демонстрував песимістичний погляд на Україну. Зокрема, згідно з підготовленим заяв, Крістофер Андерсон планує повідомити, що в Білому домі блокували публікацію заяви із засудженням ескалації конфлікту з боку Росії під час захоплення українських військових кораблів у 2018 році.

"У той час як мої колеги в Держдепартаменті швидко підготували заяву, що засуджує Росію за ескалацію, високопоставлені чиновники в Білому домі заблокували її публікацію", - йдеться в заяві Андресона.

У заяві Крофт, яка займалася питаннями України у Білому домі і Державному департаменті, говориться, що на протязі всього її перебування в адміністрації Трампа вона чула, як Трамп описував Україну як корумповану країну, як прямо, так і побічно.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, в Конгресі дав свідчення у справі про імпічмент Трампа директор з європейських справ в Раді національної безпеки США Олександр Віндман. Як повідомив чиновник, телефонна розмова між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у липні викликав у нього побоювання. Крім цього він повідомив, що стенограма розмови, опублікована Білим домом, є неповною.

Також РБК-Україна повідомляло, що в четвер в Конгресі США будуть голосувати за резолюцію, яка формалізує процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

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Новини України Дональд ТрампімпічментСполучені Штати Америки
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