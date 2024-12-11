У США два конгресмени запропонували послабити санкції проти Сирії, - Reuters

Як пише видання, у його розпорядженні є лист республіканця Джо Вілсона, голови підкомітету з міжнародних справ Палати представників по Близькому Сходу, і демократа Брендана Бойла, голови фракції "Вільна Сирія".

Конгресмени звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра фінансів Джанет Йеллен та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з проханням призупинити секторальні санкції та санкції, пов'язані з реконструкцією.

За даними Reuters, у листі сказано, що США мають робити винятки та генеральні ліцензії для заохочення економічного розвитку та іноземних інвестицій. При цьому санкції проти терористичних угруповань повинні залишатися.

"Для скасування санкцій та експортного контролю проти Сирії потрібен продуманий та поетапний підхід", - уточнюють конгресмени.

Варто зауважити, що ключовою групою повстанців у Сирії є організація "Хаят Тахрір аш-Шам". У США її визнано терористичною.