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В США два конгрессмена предложили ослабить санкции против Сирии, - Reuters

Иллюстративное фото: в Конгрессе США хотят ослабления санкций против Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Два американских конгрессмена призвали высокопоставленных чиновников США приостановить действие некоторых санкций против Сирии. По их мнению, такой шаг необходим после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, в его распоряжении есть письмо республиканца Джо Уилсона, главы подкомитета по международным делам Палаты представителей по Ближнему Востоку, и демократа Брендана Бойла, главы фракции "Свободная Сирия".

Конгрессмены обратились к  госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану с просьбой приостановить секторальные санкции и санкции, связанные с реконструкцией. 

По данным Reuters, в письме сказано, что США должны делать исключения и генеральные лицензии для поощрения экономического развития и иностранных инвестиций. При этом санкции против террористических группировок должны оставаться.

"Для отмены санкций и экспортного контроля против Сирии необходим продуманный и поэтапный подход", - уточняют конгрессмены. 

Стоит заметить, что ключевой группой повстанцев в Сирии является организация "Хайят Тахрир аш-Шам". В США она признана террористической. 

Падение режима в Сирии

Напомним, в течение последних недель в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Несмотря на союзников в виде России и Ирана диктатор не смог противостоять многочисленным повстанцам.

Асада вынудили сбежать в Москву, где он якобы заявил о "добровольной передачи власти".

При этом, по данным WSJ, Иран все-таки отказался помогать Асаду из-за угрозы израильских авиаударов.

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