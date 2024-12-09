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Іран відмовився допомогти Асаду в боях з повстанцями: WSJ дізналася причину

Понеділок 09 грудня 2024 22:15
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Іран відмовився допомогти Асаду в боях з повстанцями: WSJ дізналася причину Ілюстративне фото: Іран не відправив Башару Асаду свою зброю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Ірану не захотіла підтримувати сирійського диктатора Башара Асада в боях із повстанцями. Тегеран побоювався реакції Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Неназвані сирійські чиновники розповіли, що Іран звинуватив Асада в тому, що він не підготувався до наступу повстанців.

При цьому, за їхніми словами, іранський літак з допомогою Сирії змушений був розвернутися після зльоту, оскільки існувала загроза авіаударів Ізраїлю.

Джерела WSJ стверджують, що замість того, щоб надати допомогу, Іран наказав своєму Корпусу вартових ісламської революції і пов'язаним з ним ополченцям не втручатися в бій. Після цього Тегеран організував виведення своїх солдатів із Сирії та домовився про передачу контролю над територіями повстанцям.

"І Росія, і більшість сирійського режиму, включаючи високопоставлених політичних і військових діячів, визнали, що оточення Асада - це корабель, що тоне", - заявила експерт з безпеки на Близькому Сході і молодший науковий співробітник лондонського політичного інституту Chatham House Ліна Хатіб.

Удари Ізраїлю по Сирії

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль завдав авіаударів за місцями зберігання зброї в Сирії. Це сталося на тлі того, як режим Башара Асада в Сирії було повалено.

Однією з головних цілей стала "стратегічна зброя", яка після падіння режиму Асада могла потрапити до рук ворожих до Ізраїлю угруповань.

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Ізраїль Іран Башар Асад Війна в Сирії
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