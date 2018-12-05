США думают, как остановить "Северный поток-2", - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США выступают против строительства российского газопровода

Власти США рассматривают различные пути противодействия строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Он отметил, что в Белом доме негативно относятся к строительству газопровода в обход Украины.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток-2". Мы раздумываем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта "Северный поток-2", - отметил Болтон.

Напомним, накануне в Госдепе США заявили, что чем больше газа в Европу будет поставляться в обход Украины, тем слабее может стать сдерживания военной агрессии РФ. Также представитель Госдепа добавил, что нападение на украинские корабли и захват украинских моряков российскими бойцами вблизи Керченского пролива должно напомнить Европе, что "Северный поток-2" является плохой идеей.

Ранее генсек немецкого ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу"Северный поток-2" в качестве ответа на захват украинских моряков в Керченском проливе.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину.