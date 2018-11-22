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Путин поручил изучить вопрос продления договора о транзите газа через Украину, - Лавров

Новости » Энергетика    22.11.2018 - 15:40
Путин поручил изучить вопрос продления договора о транзите газа через Украину, - Лавров
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в 2019 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова итальянскому информационному агентству "Аджи", опубликованное на сайте МИД России.

По словам Лаврова, договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в 2019 году.

"Президент Владимир Путин поручил руководству Минэнерго России и "Газпрома" проработать вопрос о его возможном продлении. В Брюсселе в сентябре-октябре состоялись консультации экспертов России, Украины и ЕС. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 г. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", - заявил Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Российская Федерация может пообещать транзит газа через Украину в обмен на запуск газопровода "Северный поток-2". 

Добавим, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что гарантии транзита газа через Украину в Европу нужно закрепить юридически.

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