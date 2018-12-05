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Госдеп призывает Европу отказаться от "Северного потока-2"

Новости » Политика    05.12.2018 - 08:28
Госдеп призывает Европу отказаться от "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (U.S. Department of State)

В Госдепе считают, что чем больше газа в Европу будет поставляться в обход Украины, тем сложнее станет сдерживание РФ

На брифинге представитель Государственного департамента США сообщил, что нападение на украинские корабли и захват украинских моряков российскими бойцами вблизи Керченского пролива должно Европе напомнить, что идущий из РФ в Германию газопровод "Северный поток-2" является плохой идеей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой брифинг представителя Госдепа.

Представитель госдепа заявил, что чем больше газа в Европу буде поставляться обходя Украину, тем слабее может стать сдерживание военной агрессии РФ. Он добавил, что США не хотят реализации проекта данного газопровода по причинам, которые связаны с энергетикой, Украиной и безопасностью.

Отвечая на вопрос получила ли Германия это предупреждение, он ответил, что власти США подымают тему "Северного потока-2" на каждой встрече с представителями власти ФРГ.

Он считает, что после захвата моряков ВМС Украины бойцами РФ немецкой стороне стало более сложно называть "Северный поток-2" коммерческим проектом.

Напомним, Госдеп призвал власти РФ освободить украинских моряков и пригрозил последствиями. Высокопоставленный чиновник Госдепа заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, в противном случае их ожидают "последствия и боль".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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