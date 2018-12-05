США думають, як зупинити "Північний потік-2", - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США виступають проти будівництва російського газопроводу

Влада США розглядає різні шляхи протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Він зазначив, що у Білому домі негативно ставиться до будівництва газопроводу в обхід України.

"Відносно росіян вже і так діє безліч санкцій. Їх може стати ще більше. Президент, наприклад, неодноразово заявляв, що Німеччині слід відмовитися від газопроводу "Північний потік-2". Ми розмірковуємо над кількома варіантами, щоб створити перешкоди на шляху реалізації проекту "Північний потік-2", - зазначив Болтон.

Нагадаємо, напередодні у Держдепі США заявили, що чим більше газу в Європу буде поставлятися оминаючи Україну, тим слабшим може стати стримування військової агресії РФ. Також представник Держдепу додав, що напад на українські кораблі та захоплення українських моряків російськими бійцями поблизу Керченської протоки має Європі нагадати, що "Північний потік-2" є поганою ідеєю.

Раніше генсек німецького ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер запропонувала скоротити поставки газу по майбутньому трубопроводу"Північний потік-2" в якості відповіді на захоплення українських моряків у Керченській протоці.

До цього президент Російської Федерації Володимир Путін доручив вивчити питання можливого продовження договору про транзит російського газу через Україну.