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США второй день подряд атакуют Иран. Тегеран анонсировал "ответку"

01:13 09.07.2026 Чт
3 мин
Что известно о повторной атаке США по Ирану?
aimg Эдуард Ткач
США второй день подряд атакуют Иран. Тегеран анонсировал "ответку" Фото: Дональд Трамп прокомментировал мотив атаки (Getty Images)
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В ночь с 8 на 9 июля США вновь начали наносить удары по Ирану из-за иранской атаки на коммерческие суда 7 июля. Это уже второй день подряд, когда США наносят удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"По указанию главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Там добавили, что США привлекают Иран к ответственности "за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей", которые свободно перемешались по проливу.

Тем временем журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника пишет, что атаки в среду были более масштабные, чем атаки накануне.

По словам источника, среди целей были береговые радары Корпуса стражей исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.

После анонса атак, иранские СМИ стали писать, что в южном городе Чабахаре возникли перебои со светом. В частности, в Чабахаре и Конараке было слышно около 10 взрывов.

Кроме того, взрывы были слышны в городе Бушер. Известно , что там расположена иранская Бушерская атомная электростанция. Но как уточняли СМИ, электростанция не пострадала.

Что говорит Трамп и что заявили в Иране

После новой серии атак президент США Дональд Трамп написал в соцсетях короткий пост, заявив, что это была "расплата".

"Это была расплата за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, ситуация значительно ухудшится", - говорится в его посте в Truth Social.

Перед публикацией поста Трампа, но уже после новых атак США, в Иране анонсировали ответную атаку, о чем сообщило издание NourNews.

"Американцы должны знать, что мы нанесем им сокрушительный удар и лишим их безопасности, где бы они ни находились в мире", - процитировало медиа председателя Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана.

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля войска США нанесли удары по Ирану из-за иранской атаки по трем коммерческим судам (ответная атака Ирана на американские удары тоже была).

Перед атакой своей атакой США также отозвали лицензию, которая позволяла Ирану экспортировать свою нефть. В связи с этими событиями цены на нефть снова пошли вверх.

Уже в среду 8 июля на саммите НАТО Трамп заявил, что для США режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен. Кроме того, Трамп не заинтересован в переговорах с Ираном.

Стоит также добавить, что в некоторых западных СМИ была информация, что мотивом иранской атаки по кораблям стало то, что Вашингтон рекомендовал суднам двигаться путем, приближенному к Оману. Иран в свою очередь настаивал на своем маршруте и грозился атаками за отклонения от него.

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