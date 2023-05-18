UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США не дозволяють українським пілотам тренуватися на F-16 у Європі, - NYT

Фото: США не дозволяють українським пілотам тренуватись на F-16 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пояснило джерело NYT, без дозволу США країни Європи можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою та провести тактичні уроки застосування F-16. Пробні польоти на них неможливі, доки США не дадуть згоди на це.

За словами неназваного американського чиновника, Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Натомість адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь. При цьому чиновник вважає, що США можуть видати дозвіл на реекспорт винищувача іншим країнам.

Нагадаємо, що 16 травня прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони Британії Бена Уоллеса, його країна не збирається передавати Україні винищувачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки