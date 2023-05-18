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США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 в Европе, - NYT

Фото: США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пояснил источник NYT, без разрешения США страны Европы могут только ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки применения F-16. Пробные полеты на них невозможны, пока США не дадут согласие на это.

По словам неназванного американского чиновника, Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, так как этот тип самолетов стоит слишком дорого. В результате на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений. При этом чиновник считает, что США все-таки могут выдать разрешение на реэкспорт истребителя другим странам.

Напомним, что 16 мая, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, его страна не собирается передавать Украине истребители.

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