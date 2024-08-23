США дозволяють Україні бити по Курській області, але є питання щодо стратегічних цілей

Сінгх насамперед повідомила, що міністр оборони США Ллойд Остін днями планує провести ще одну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим. Вона, зокрема, стосуватиметься і наступальної операції ЗСУ у Курській області.

Представниця Пентагону заявила, що США наразі достеменно невідомі цілі Києва у Курській операції, але нагадала заяву президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони. За словами Сінгх, створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній, і Пентагон нібито має питання щодо того, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

Чиновниця зазначила, що політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область РФ], включає [кордон] Сумської області". "Вони (українці, - ред.) захищають себе від атак в рамках цього регіону", сказала Сінгх.

Крім того, вона анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США, однак жодних деталей не озвучила.

Заява Зеленського