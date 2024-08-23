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США дозволяють Україні бити по Курській області, але є питання щодо стратегічних цілей

Фото: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Політика США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь для захисту від російських атак з прикордонного регіону Сумської області, який включає Курську область РФ. Проте Пентагон не до кінця розуміє, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, яку цитує Голос Америки.

Сінгх насамперед повідомила, що міністр оборони США Ллойд Остін днями планує провести ще одну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим. Вона, зокрема, стосуватиметься і наступальної операції ЗСУ у Курській області.

Представниця Пентагону заявила, що США наразі достеменно невідомі цілі Києва у Курській операції, але нагадала заяву президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони. За словами Сінгх, створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній, і Пентагон нібито має питання щодо того, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

Чиновниця зазначила, що політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область РФ], включає [кордон] Сумської області". "Вони (українці, - ред.) захищають себе від атак в рамках цього регіону", сказала Сінгх.

Крім того, вона анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США, однак жодних деталей не озвучила.

Заява Зеленського

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський розповідаючи у черговому відеозверненні про засідання Ставки заявив, що основне завдання України сьогодні - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи. Це, як додав президент, стосується і створення "буферної зони" завдяки операції в Курській області.

Застосування у Курській операції американського озброєння

Сьогодні, 22 серпня, The Times повідомила, що українські війська використали американські реактивні системи залпового вогню HIMARS у Курській області.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відкрито визнав у Telegram, що Україна атакувала взводний опорний пункт росіян у Курській області високоточними американськими бомбами GBU-39.

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Війна Росії проти України