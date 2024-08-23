США позволяют Украине бить по Курской области, но есть вопросы по стратегическим целям

Сингх, прежде всего, сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин на днях планирует провести еще один разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Он, в частности, будет касаться и наступательной операции ВСУ в Курской области.

Представительница Пентагона заявила, что США пока неизвестны цели Киева в Курской операции, но напомнила заявление президента Владимира Зеленского о необходимости создания буферной зоны. По словам Сингх, создание такой зоны должно предусматривать построение нескольких оборонительных линий, и у Пентагона якобы есть вопросы относительно того, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

Чиновница отметила, что политика США "позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских нападений из этого приграничного региона, а этот регион включает Курскую [область РФ], включает [границу] Сумской области". "Они (украинцы, – ред.) защищают себя от атак в рамках этого региона", сказала Сингх.

Она также анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США, однако никаких деталей не озвучила.

Заявление Зеленского